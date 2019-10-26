Криминалист о солдате, убившем сослуживцев: Расстрел для него был избавлением

Дмитрий Кирюхин справедливо замечает, что человек не идёт убивать десять человек, получив письмо о разрыве с девушкой.

Эксперт-криминалист и научный консультант Главного управления криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин уверен, что причиной бойни, которую устроил солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов в своей части в Забайкальском крае, стали именно неуставные взаимоотношения.

— Только человек, идущий на пост или возвращавшийся с поста, имеет в магазине боевые патроны. Если он вернулся и расстрелял, значит, он знал, что в тот момент, когда вернётся с поста в караулку, там его ожидают. И то, что его ожидало, было хуже. Проще говоря, расстрел всех для него был избавлением, — заявил Лайфу криминалист.

Кирюхин вспоминает, что в конце 80-х были характерные расстрелы, чаще всего во внутренних войсках, целыми пачками расстреливали молодые "первогодки". Возможно, Шамсутдинова ждали "деды", которые хотели над ним измываться, а вместо отдыха после поста, как положено по уставу, он должен был бы мыть полы, бежать за сигаретами и т.д.

— Стоя на посту, он уже обдумал этот план, поскольку он не первый раз заступал, он прекрасно знал, кто где находится. Вопрос, что под раздачу попали офицеры. Либо офицеры были уничтожены как люди, пытавшиеся предотвратить, либо люди, которые знали, что над ним измывались и ничего не предприняли. Человек, который начинает неожиданно стрелять, — это всегда неожиданно. Тем более от человека, над которым измываются, меньше всего ожидают таких неадекватных действий, — продолжает Кирюхин.

Эксперт подчёркивает, что это дело не похоже на другие, потому что в подобных случаях последний патрон готовят для себя. Кирюхин уверен, что следствие установит все обстоятельства и особенно причины стрельбы.

Напомним, что солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в воинской части в закрытом городе Горном. Погибло восемь человек, двое были ранены. Стрелок заявил, что не жалеет о содеянном. Бывшая возлюбленная Рамиля считает, что его довели. Сегодня Лайф опубликовал фото с места убийства и рассказывал о подробностях произошедшего.

А срочник, который служил под началом расстрелянного офицера, подтвердил Лайфу версию криминалиста о дедовщине в части, где солдат устроил бойню. Такую же версию высказал и бывший оперативный сотрудник МВД РФ.