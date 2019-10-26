Житель Орловской области надругался, а затем убил свидетельницу его кражи

После этого он пытался сбежать из России, но его поймали сотрудники пограничной службы.

В Орловской области 29-летний мужчина убил 61-летнюю односельчанку из боязни, что та выдаст его полиции. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Отмечается, что женщина стала случайной свидетельницей совершённой им кражи металлолома. Из опасений, что она может сообщить о преступлении сотрудникам правоохранительных органов, мужчина в ночь с 13 на 14 октября пришёл домой к односельчанке, где надругался над ней, после чего задушил. Тело он спрятал на приусадебном участке.

После этого он попытался скрыться, но пограничники задержали его на территории Курской области при попытке покинуть пределы РФ.

Во время допроса подозреваемый во всём сознался. Против него возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

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