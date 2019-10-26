В Челябинске проверят видео, на котором полицейский пинает мужчину

В Челябинске полиция проверит видеозапись, на которой сотрудник правоохранительных органов пинает мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Ранее в Сети появилось видео от местного жителя. Он случайно снял, как полицейский пинает по ноге сидящего на земле мужчину. Тот, предположительно, пьян.

— Начата проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям сотрудников полиции, — заявили в пресс-службе.

По итогам проверки будет принято решение о привлечении полицейских к дисциплинарной ответственности. В пресс-службе также подтвердили, что инцидент произошёл рядом с отделением полиции в Челябинске.

Ранее Лайф рассказал об инциденте в Киевской области, где двое полицейских четыре часа избивали и пытали задержанного.