Задержанный под Курском насильник оказался сторонником "Азова"

Житель Орловской области, разыскиваемый за совершение ряда преступлений и задержанный сотрудниками Погрануправления ФСБ РФ по Курской области при попытке пересечь российско-украинскую границу, планировал попасть на Украину и вступить в ряды батальона "Азов". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Задержанный сообщил, что придерживается националистических взглядов и на территории Украины планировал вступить в ряды батальона "Азов", — рассказали в пресс-службе.

Как сообщили в ведомстве, россиянин скрывался от уголовного преследования по подозрению в убийстве, изнасиловании и краже. Задержанного передали сотрудникам УМВД по Орловской области, свою вину он признал.