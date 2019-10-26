За сезон на дорогах Москвы погибло 45 мотоциклистов

Статистка показывает двукратное снижение смертности байкеров в столице за последние шесть лет.

За мотосезон 2019 года в Москве зафиксировано 650 ДТП с участием мотоциклистов. 45 водителей "железных коней" погибли в этих происшествиях, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Основные причины смертей в авариях не меняются — превышение скорости и отсутствие экипировки.

— В этом году в Москве прибавилось 8000 мотоциклистов — это на 13 % больше выданных прав, чем годом раньше. Всех любим, всем рады, для вас мотофесты. Просим только помнить об экипировке, ПДД и советуем пройти допкурсы по езде по городу, — добавляет ЦОДД.

Летом Лайф приводил пример печальной статистики — мотоблогер погиб, выполняя трюк на оживлённой трассе в Подмосковье.