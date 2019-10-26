Житель Подмосковья жестоко зарезал своих родителей

25 октября в одной из квартир Воскресенска были найдены тела супругов с многочисленными колото-резаными ранами.

В подмосковном Воскресенске задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей, свою вину он признал. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Московской области.

По информации следствия, 25 октября в одной из квартир Воскресенска были найдены тела супругов со множеством колото-резаных ран.

По подозрению в совершении двойного убийства был задержан 25-летний сын супругов.

— На допросе следователю мужчина дал признательные показания, — рассказали в ведомстве.

В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения для подозреваемого.

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