Житель Подмосковья жестоко зарезал своих родителей

В подмосковном Воскресенске задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей, свою вину он признал. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Московской области.
По информации следствия, 25 октября в одной из квартир Воскресенска были найдены тела супругов со множеством колото-резаных ран.
По подозрению в совершении двойного убийства был задержан 25-летний сын супругов.
— На допросе следователю мужчина дал признательные показания, — рассказали в ведомстве.
В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения для подозреваемого.
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