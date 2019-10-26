В РПЦ предложили сделать молодёжные футболки с цитатами Иисуса Христа

По мнению митрополита Илариона, Сын Божий до сих пор является самой интересной личностью в истории человечества.

В Русской православной церкви считают, что на модных молодёжных футболках могли бы быть цитаты из Евангелия и изречения Иисуса Христа. Такое мнение выразил митрополит Волоколамский Иларион, комментируя новые американские кроссовки Jesus Shoes ("Обувь Иисуса").

— Вот я, например, всячески приветствовал бы, если бы молодые люди носили футболки, на которых были бы написаны цитаты из Евангелия. А что в этом плохого? Или на которых были бы написаны изречения Иисуса Христа, — сказал митрополит в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

По его словам, Иисус Христос учил людей добру и призывал, чтобы они помогали друг другу. Кроме того, по мнению Илариона, Сын Божий до сих пор является самой интересной личностью в истории человечества.

— И не случайно, что на личности этого человека пытаются сделать бизнес те люди, которым хочется повысить свои доходы, — отметил он.

Недавно Лайф рассказывал о новой модели кроссовок американской компании MSCHF под названием Jesus Shoes ("Обувь Иисуса"). Подошва обуви наполнена водой из реки Иордан, которую к тому же освятил священник.