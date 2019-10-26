В РПЦ предложили сделать молодёжные футболки с цитатами Иисуса Христа

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Фото © Pixabay

По мнению митрополита Илариона, Сын Божий до сих пор является самой интересной личностью в истории человечества.

В Русской православной церкви считают, что на модных молодёжных футболках могли бы быть цитаты из Евангелия и изречения Иисуса Христа. Такое мнение выразил митрополит Волоколамский Иларион, комментируя новые американские кроссовки Jesus Shoes ("Обувь Иисуса").

Вот я, например, всячески приветствовал бы, если бы молодые люди носили футболки, на которых были бы написаны цитаты из Евангелия. А что в этом плохого? Или на которых были бы написаны изречения Иисуса Христа, — сказал митрополит в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24".

По его словам, Иисус Христос учил людей добру и призывал, чтобы они помогали друг другу. Кроме того, по мнению Илариона, Сын Божий до сих пор является самой интересной личностью в истории человечества.

И не случайно, что на личности этого человека пытаются сделать бизнес те люди, которым хочется повысить свои доходы, — отметил он.

Недавно Лайф рассказывал о новой модели кроссовок американской компании MSCHF под названием Jesus Shoes ("Обувь Иисуса"). Подошва обуви наполнена водой из реки Иордан, которую к тому же освятил священник.

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