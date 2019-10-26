Ласицкене признана лучшей легкоатлеткой Европы

Российская прыгунья Мария Ласицкене названа лучшей легкоатлеткой 2019 года в Европе на церемонии Golden Tracks, состоявшейся в Эстонии. Трансляцию вёл сайт Европейской легкоатлетической ассоциации.

26-летняя россиянка обошла британскую бегунью Дайну Эшер-Смит, бегунью из Нидерландов Сифан Хассан и прыгунью из Германии Малайку Михамбо. Ласицкене также стала лучшей спортсменкой года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

На чемпионате мира в Катаре Ласицкене завоевала золото. Россиянка стала первой, кто смог стать трёхкратной чемпионкой мира в этой дисциплине.