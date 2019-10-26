Самолёт "Победы" посадили в Волгограде из-за клинической смерти пассажира

Самолёт авиакомпании "Победа", следовавший из Петербурга во Владикавказ, экстренно приземлился в Волгограде в 13:36 (12:36 мск) из-за клинической смерти пассажира, пишет РИА "Новости" со ссылкой на региональные экстренные службы.

— Рейс произвёл экстренную посадку по причине клинической смерти онкобольного пассажира 62 лет, который летел умереть на родине. До прибытия бригады скорой пассажир умер, — приводит агентство комментарий собеседника.

Как отметили в аэропорту Волгограда, самолёт продолжил следовать по маршруту в 16:15 (15:15 мск) и спустя час приземлился во Владикавказе.