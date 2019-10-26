Российские военные провели патрулирование у сирийско-турецкой границы

Колонна военной полиции Вооружённых сил РФ провела патрулирование на сирийско-турецкой границе по трём маршрутам, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
— Военнослужащие военной полиции Вооружённых сил РФ продолжают выполнение задач по оказанию помощи в обеспечении безопасности населения и поддержанию правопорядка, — цитирует ТАСС Бакина на брифинге.
По его словам, 26 октября российская военная полиция провела патрулирование по маршрутам Каракозак — Кобани — Коран и обратно, Камышлы — Факира, Камышлы — Сималька.
Сейчас развёртывание подразделений сирийской армии продолжается, добавил Бакин.
Ранее сообщалось, что в Сирию перебросили ещё около 300 российских военных для выполнения спецзадач на границе с Турцией.
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