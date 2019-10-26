Бутина заявила, что США потеряли свою судебную систему

Вернувшаяся из тюремного заключения в США россиянка Мария Бутина уверена, что судебная система США уже потеряна, но американцы рискуют потерять не только её, но и всю страну. Запись её интервью была показана в эфире телеканала "Россия 1".

— Я думаю, что американский народ — замечательные люди. Но систему своего правосудия они потеряли. И они очень планомерно теряют свою страну. И они её потеряют, если ничего не сделают, — сказала она.

Кроме того, отвечая на вопросы журналистов, Мария отметила, что поначалу "жила в иллюзии" правового государства. Даже когда у неё дома прошли первые обыски, была уверена что невиновному человеку нельзя предъявить обвинения.

— Но, как говорится, был бы человек, а статью найдем. И применимо это в данной ситуации не к Советскому Союзу, а к современным Соединённым Штатам, — приводит её слова RT.

В подтверждение своих слов она указала на сообщения из "Твиттера", которые и были доказательством её вины, но никто даже не удосуживался их "нормально переводить". Мария также заявила, что будет защищать свою деловую репутацию, но как именно, не уточнила.

Мария Бутина была освобождена из тюремного заключения, в котором находилась с июля 2018 года по подозрению в участии в заговоре для ведения на территории США деятельности в пользу другого государства.

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