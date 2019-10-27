15 человек тяжело ранены в столкновениях с полицией в Барселоне

Как минимум 15 человек были тяжело ранены в ходе столкновений протестующих против решения испанского суда о приговорах политикам с силами правопорядка. Об этом сообщает газета El Pais.
По данным журналистов, особо напряжённая обстановка сложилась около главного полицейского управления города, которое буквально осадили митингующие. По данным издания, более 10 тысяч человек буквально прижали стражей порядка к стенам и забрасывали бутылками, мусором, любыми более-менее крупными подручными средствами.
🔴#Barcelona— JUPOL (@JupolNacional) 26 октября 2019 г.
🚨Hoy ha habido de nuevo extremada violencia, la peor parte se la ha llevado la #Brimo, NO les han dejado emplearse con TODOS sus medios hasta que la situación ha sido insostenible en #vialaietana.#MarlaskaDimision #EquiparacionYa pic.twitter.com/C4DUTEgaOx
🔴#Barcelona— JUPOL (@JupolNacional) 26 октября 2019 г.
👉Así se preparan los #CDR... Los muchachos de #Torra, “apreteu, apreteu”, delante de nuestras posiciones de #UIP en la Jefatura Superior de @policia de #Cataluña en #vialaietana #MarlaskaDimision#EquiparacionYa pic.twitter.com/tOjdFm9Yob
При поддержке подкрепления полицейским с переменным успехом удавалось теснить протестующих по улицам, однако те отвечали ожесточённым сопротивлением.
#ViaLaietana a few minutes ago #BarcelonaEnLlamas pic.twitter.com/3vduJu3IUv— Nicolas de Pedro (@nicolasdepedro) 26 октября 2019 г.
Протестующие жгли урны и баррикадировали улицы, попутно ломая все городские объекты, которые только получалось. По данным городского совета города, только первые дни новой волны протестов принесли бюджету около 2,5 миллиона евро ущерба.
Barricada en passeig Gràcia #Barcelona pic.twitter.com/pIkwgAizeu— Alfonso Congostrina (@alfcongostrina) 26 октября 2019 г.
🔴#Barcelona— JUPOL (@JupolNacional) 26 октября 2019 г.
🚨Hoy ha habido de nuevo extremada violencia, la peor parte se la ha llevado la #Brimo, NO les han dejado emplearse con TODOS sus medios hasta que la situación ha sido insostenible en #vialaietana.#MarlaskaDimision #EquiparacionYa pic.twitter.com/C4DUTEgaOx
Протесты в Барселоне и других городах начались 15 октября после вынесения приговора 12 политикам, которые были причастны к организации референдума о независимости Каталонии.
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