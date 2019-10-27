15 человек тяжело ранены в столкновениях с полицией в Барселоне

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Как минимум 15 человек были тяжело ранены в ходе столкновений протестующих против решения испанского суда о приговорах политикам с силами правопорядка. Об этом сообщает газета El Pais.

По данным журналистов, особо напряжённая обстановка сложилась около главного полицейского управления города, которое буквально осадили митингующие. По данным издания, более 10 тысяч человек буквально прижали стражей порядка к стенам и забрасывали бутылками, мусором, любыми более-менее крупными подручными средствами.

При поддержке подкрепления полицейским с переменным успехом удавалось теснить протестующих по улицам, однако те отвечали ожесточённым сопротивлением.

Протестующие жгли урны и баррикадировали улицы, попутно ломая все городские объекты, которые только получалось. По данным городского совета города, только первые дни новой волны протестов принесли бюджету около 2,5 миллиона евро ущерба.

Протесты в Барселоне и других городах начались 15 октября после вынесения приговора 12 политикам, которые были причастны к организации референдума о независимости Каталонии.

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