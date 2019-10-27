Стас Пьеха рассказал, почему так и не развёлся с женой

При этом певец старается как можно чаще проводить время с их общим сыном и высылает ему крупные суммы денег.

Певец Стас Пьеха в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ объяснил, почему так и не развёлся со своей супругой Натальей Горчаковой, с которой они давно не живут вместе.

— Почему мы не разводимся? Стресс, суд, да и это ничего не изменит, потому что у нас хорошие отношения, — сказал певец.

По словам Пьехи, развод не нужен ни ему, ни Горчаковой. При этом певец старается как можно чаще проводить время с их общим сыном и высылает ему крупные суммы денег.