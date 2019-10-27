Пушков пояснил, что означал спор Зеленского с националистами в Донбассе

Не очень удачная попытка президента Владимира Зеленского уговорить украинских националистов сложить оружие и покинуть зону военного конфликта в Донбассе в очередной раз продемонстрировала "готовность" Киева к прекращению войны. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

— Бойко прав, говоря, что Киев не готов к разведению войск. Пока Зеленский уговаривает "добробатов" покинуть позиции, момент для встречи [нормандской] "четвёрки" сдвигается в неясное будущее. Выходит, саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО. Да, готовность нулевая, — написал Пушков в "Твиттере".

Накануне стало известно, что президент Украины ездил в Донбасс, где встретился с ветеранами националистического батальон "Азов", которые, вопреки решению официальных властей страны, отказались покинуть зону боевых действий и начать мирный процесс.

Пользователи Сети неоднозначно расценили состоявшийся разговор, отмечая грубый тон, который украинский президент позволил себе в отношении "ветеранов". В то же время есть и те, кто, напротив, поддержал главу государства.

— Вы всё правильно сегодня сделали. С ними так и надо разговаривать. А то привыкли бегать по стране с нелегальным оружием и криками "Я воевал", творить что вздумается и выдавать это за "демократию". С такими "патриотами" и врагов не надо, — написал Зеленскому Евгений Прокопишин.

Сам украинский президент также прокомментировал опубликованное в Сети видео и заявил, что "одними разговорами войну не закончить".

Напомним, 1 октября была согласована "формула Штайнмайера", по которой разведение войск на территории конфликта в Донбассе должно было начаться ещё 7 октября, однако различные политические силы внутри страны, в том числе экс-президент Пётр Порошенко, всячески мешают этому процессу.