В России вступила в силу обязательная регистрация беспилотников

При её отсутствии штраф составит до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей для юридических.

В России в воскресенье, 27 октября, заканчивается переходный период для регистрации дронов и беспилотников массой от 0,25 до 30 кг.

Таким образом, с воскресенья регистрация беспилотников станет обязательной. Те, кто не успел направить заявление на постановку на учёт воздушного беспилотного судна, могут направить его на адрес Росавиации в любое время.

— Правилами учёта Росавиации не предоставлены полномочия по введению штрафных санкций за несвоевременную подачу заявлений, — уточнили в пресс-службе ведомства.

При этом штраф будет взиматься не за отсутствие регистрации у беспилотника, а за его полёт.

— Полёт на неучтённом БВС будет квалифицирован как нарушение правил использования воздушного пространства, — рассказал генеральный директор ассоциации "Аэронет" Глеб Бабицев.

Таким образом, штраф составит до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей для юридических, добавил он.

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