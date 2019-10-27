"Победа" увеличивает стоимость билетов из-за границы на €5

8 октября Мосгорсуд запретил авиакомпании платную регистрацию для пассажиров, вылетающих из зарубежных аэропортов в Россию.

Лоукостер "Победа" с понедельника, 28 октября, увеличит стоимость билетов с вылетом из-за границы в Россию на пять евро (более 350 рублей) из-за отмены платной регистрации в зарубежных аэропортах.

— Мы просим наших клиентов продолжить регистрироваться онлайн, тогда мы поднимем тарифы всего на €5 и вместе оплатим регистрацию только тех, кто фактически воспользуется услугой агента, — приводит слова представителя авиакомпании ТАСС.

8 октября Мосгорсуд запретил авиакомпании "Победа" платную регистрацию для пассажиров, вылетающих из зарубежных аэропортов в Россию. Согласно федеральным авиационным правилам, перевозчик обязан обеспечить в аэропорту регистрацию пассажиров.