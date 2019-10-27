"Мисс Украина — 2019" прокомментировала своё заявление о принадлежности Крыма

По её мнению, сейчас в Незалежной, прикрываясь патриотизмом, можно "травить, запугивать и обманывать".

Победительница конкурса "Мисс Украина — 2019" Маргарита Паша прокомментировала интервью со своим участием, в котором она ответила на вопрос о принадлежности Крыма.

— Ждите нового скандала. Украина, сколько можно, —написала Паша у себя в "Инстаграме", отметив, что после интервью она подверглась настоящей травле со стороны украинцев.

По её мнению, сейчас на Украине, прикрываясь патриотизмом, можно "травить, запугивать и обманывать". Из этого Паша заключила, что нынешнюю обстановку в стране сложно назвать нормальной и здоровой.

Напомним, Маргарита Паша, отвечая на вопрос журналистов о принадлежности Крыма, заявила, что он для "всех людей", и таким образом вызвала негодование украинцев. Кроме того, девушка не попала в эфир телеканала "1+1" из-за отказа говорить на государственном языке.