Создатель хоррор-квеста из США заплатит $20 тысяч тому, кто выживет в испытании

Для участия в игре необходимо заплатить мешком с едой для пяти собак, которые охраняют дом.

Создатель самого страшного квеста в США "Призрачное поместье" Расс Мак-Кейми объявил о награде в 20 тысяч долларов любому смельчаку, который сможет пройти испытание, не нарушая несколько простых правил. Об этом сообщает MovieWeb.

— Ещё никому не удавалось продержаться в жутком доме хотя бы одну ночь, — уверяет МакКейми.

По его словам, те ужасные вещи, которые любители эмоционального экстрима встречают внутри дома, настолько реалистичные и пугающие, что многие покидают дом в истерике.

Незыблемые правила предельно просты: не ругаться матом, не прятаться, не кричать и не трогать руками актёров или реквизит. А для участия в испытании необходимо заплатить мешком с едой для пяти собак, которые охраняют дом.

Кроме того, все, кто решается зайти внутрь, предварительно подписывают 40-страничное соглашение, предоставляют справку от психиатра, проходят освидетельствование на наркотики и видеотестирование.

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