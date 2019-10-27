Захарова назвала самоуничтожение единственным опытом Украины

Так официальный представитель МИД РФ прокомментировала слова украинского министра обороны о "пятилетней войне с Россией".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра обороны Украины Андрея Загороднюка об "опыте пятилетней войны с Россией".

Загороднюк выразил мнение, что борьба с так называемой "российской агрессией" является важным элементом сохранения стабильности в Европе. Из-за этого он полагает, что опыт Украины может быть полезен НАТО.

В ответ на это Захарова назвала реальным опытом Украины лишь "самоуничтожение".

— Такого опыта, как у Украины, конечно, ни у кого нет. Это факт, — написала дипломат в "Фейсбуке".

Захарова добавила, что за 30 лет мало кому удалось своими руками "развалить благополучный край, загнать людей с оружием в леса, перессорить всех со всеми".