Бойкова и Козловский взяли золото на этапе Гран-при в Канаде

Aleksandra Boikova / Dmitri Kozlovskii 🇷🇺 reigned supreme in the Pairs Short Program. Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro 🇨🇦 and Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov 🇷🇺 compete the top 3.#GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/Tcx2yYD4tm