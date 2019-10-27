В США арестовали педофила и мать, позволившую насиловать маленьких дочек

Мужчина издевался над девочками на протяжении нескольких лет, пока Служба защиты детей не получила анонимное письмо.

В американском штате Огайо арестовали 64-летнего мужчину и 27-летнюю мать, позволившую ему насиловать двух малолетних дочек. Об этом пишет Daily Mail.

По данным следствия, Марион Станг неоднократно насиловал девочек, которым даже не было десяти лет. Их мать, Сарена Холл, знала о насилии, однако позволяла "другу семьи" совершать эти действия.

Отмечается, что мужчина насиловал девочек на протяжении нескольких лет, пока Служба защиты детей не получила анонимное письмо.

В отношении матери и педофила возбуждено уголовное дело.

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