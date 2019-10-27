В Индии шесть лет ловили серийного охотника за гениталиями медведей

Полицейские из индийского штата Гуджарат после шести лет "погони" смогли установить личность и задержать весьма специфического охотника на медведей, который отрезал у хищников исключительно гениталии. Об этом сообщает AFP.

— Это была наша самая длинная погоня, она продолжалась шесть лет. Мы создали специальную камеру, чтобы выследить его и арестовать, — сказал журналистам чиновник из Департамента лесного хозяйства штата Мадхья-Прадеш.

Именно в этом штате шесть лет назад и были обнаружены первые жертвы браконьера, тогда в национальном парке Канха было найдено два убитых краснокнижных зверя, у которых были вырезаны желчный пузырь и половые органы.

Отсутствие желчного пузыря легко объяснялось его продажей на чёрном рынке, ведь желчь медведя используется в традиционной китайской медицине и стоит дорого. А вот вторую "пропажу" объяснить было сложнее.

Вскоре полицейским удалось выйти на след преступника, оказавшегося представителем кочевого племени пардхи-бехелия, в котором пенисы животных считаются афродизиаками, способными поправить мужское здоровье.

Браконьера по имени Ярлен в 2013 году заключили под стражу, однако спустя год выпустили под залог, после чего мужчина тут же подался в бега, ему успешно удавалось скрываться на протяжении шести лет.

За эти годы он многократно ускользал от стражей порядка по поддельным документам. По данным полицейских, мужчина причастен не только к варварской охоте на медведей, но также является ключевой фигурой в незаконной торговле исчезающими животными и браконьерской охоте на тигров в Центральной Индии.

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