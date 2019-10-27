Трамп озадачил пользователей Twitter загадочным постом

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Президент США Дональд Трамп вызвал недоумение пользователей "Твиттера", опубликовав загадочный пост.

Что-то значительное только что произошло! — написал американский президент.

Однако Трамп не пояснил, что именно он имеет в виду. Пользователи соцсети тут же принялись разгадывать послание президента.

Уходите? — спросили пользователи.

— Хиллари (Хиллари Клинтон. — Прим. Лайфа) арестовали? — предположили в Сети, намекая на соперничество и личную неприязнь между президентом и бывшим госсекретарём.

Вы сфотографировались с Тиффани (Тиффани Трамп, дочь президента США. — Прим. Лайфа)? — спросил один из пользователей.

Однако пока Трамп не рассказал, что же на самом деле произошло.

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