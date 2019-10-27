Ещё одна россиянка впала в кому на отдыхе в Турции

Сперва она почувствовала себя нехорошо, а затем её правая нога и правая рука перестали двигаться, левая щека и глаз сместились, говорила она путано.

Жительница Петербурга, отдыхавшая в Анталье, была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Турецкие медики неделю не дают разрешения на её транспортировку на родину. Об этом сообщает "Фонтанка".

Подруга госпитализированной девушки рассказала изданию, что она вместе с четырёхлетней дочкой и мамой 13 октября прилетела в турецкую Анталью. Спустя четыре дня 31-летняя Кира Шиловская почувствовала себя нехорошо, а затем утром 18 октября её правая нога и правая рука перестали двигаться, левая щека и глаз сместились, говорила она путано.

Мать девушки обратилась за помощью к сотрудникам отеля, которые сказали, что врач прибудет только к 12 часам. Пока ждали медика, Кира потеряла сознание, затряслась на кровати, захрипела, а изо рта пошла пена. Врачи заподозрили эпилепсию.

Однако впоследствии эта версия не подтвердилась — девушка никогда не болела ничем подобным. Благодаря содействию консульства РФ в Анталье родные Киры прибыли в Россию. Сама она всё ещё находится в турецкой больнице на искусственной вентиляции лёгких.

Российские врачи считают, что вероятность летального исхода в таких случаях высока. Их турецкие коллеги не дают разрешения на транспортировку девушки в Петербург.

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