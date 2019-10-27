Дата выхода полнометражного "Тома и Джерри" переносится

Американская киностудия Warner Bros. решила обрадовать своих седовласых фанатов, которые ещё помнят кота Тома и мышонка Джерри, сообщив, что премьера полнометражного фильма об этой парочке состоится раньше, чем было запланировано. Об этом сообщает THR.

По данным издания, новая дата премьеры — 23 декабря 2020 года. Первоначально картина должна была увидеть свет лишь в апреле 2021-го.

События будущей премьеры будут разворачиваться в отеле, где живёт Том и где вот-вот должна состояться роскошная свадьба. Работница отеля Кайла (Хлоя Грейс Мориц) просит кота избавиться от наглого мышонка, который может испортить мероприятие и лишить девушку работы.

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