В США третьеклассник принёс в школу пистолет

В американском штате Флорида третьеклассник принёс в школу заряженный пистолет, сообщает телеканал Fox News.
— Он вытащил его из рюкзака и направил на стену, — рассказал восьмилетний школьник Блейк Джонсон.— [После того как другие дети ушли], я сказал сотруднику службы безопасности, что у ребёнка был пистолет.
Как пояснил капитан полиции Крис Биман, при обыске охранник обнаружил заряженный девятимиллиметровый пистолет Sig Sauer.
Теперь школьника, принёсшего оружие в школу, ждёт наказание в виде отстранения от учёбы на десять дней или исключение.
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