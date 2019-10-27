В США третьеклассник принёс в школу пистолет

Другой ученик увидел оружие в рюкзаке у мальчика и немедленно сообщил об этом охраннику.

В американском штате Флорида третьеклассник принёс в школу заряженный пистолет, сообщает телеканал Fox News.

— Он вытащил его из рюкзака и направил на стену, — рассказал восьмилетний школьник Блейк Джонсон.— [После того как другие дети ушли], я сказал сотруднику службы безопасности, что у ребёнка был пистолет.

Как пояснил капитан полиции Крис Биман, при обыске охранник обнаружил заряженный девятимиллиметровый пистолет Sig Sauer.

Теперь школьника, принёсшего оружие в школу, ждёт наказание в виде отстранения от учёбы на десять дней или исключение.