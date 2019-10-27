Белый дом сообщил о "важном заявлении" Трампа

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Фото © Pixabay

Президент США Дональд Трамп намерен выступить с "важным заявлением" в это воскресенье, 27 октября. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли.

Дональд Трамп сделает важное заявление в 9:00 по восточному времени США (16:00 мск. — Прим. ред.), — приводит его слова Reuters.

При этом раскрыть какие-либо подробности о деталях будущего выступления американского лидера Гидли отказался.

Это не самое информативное заявление прозвучало на фоне не менее загадочного твита Трампа, который заявил, что произошло кое-что "значительное".

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