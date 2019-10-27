СМИ: Главарь ИГИЛ мог быть убит на северо-западе Сирии

"Загадочный" твит президента США Дональда Трампа может быть связан не с "арестом" Хиллари Клинтон, как предполагали многие пользователи Сети, а с гибелью главаря ИГИЛ* в ходе спецоперации США. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, чиновник на условиях анонимности рассказал журналистам, что накануне вечером США проводили операцию по устранению главаря ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади в сирийской провинции Идлиб, однако рассказать о её результатах источник отказался.

Журнал Newsweek со ссылкой на свой источник в Пентагоне подтвердил проведение спецоперации, а также предварительную гибель командира террористов. По его данным, спецназ обнаружил резиденцию аль-Багдади и провёл там зачистку.

Охранявшие территорию боевики пытались дать отпор солдатам, но были убиты в перестрелке, а сам главарь не стал дожидаться своей участи и покончил с собой. Вместе с ним погибли также две его жены.

Сообщается, что в Пентагоне пока не подтвердили гибель главаря террористов, однако "очень уверены", что убитым был именно он.

* Организация запрещена в РФ решением Верховного суда.