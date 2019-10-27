В страшной аварии под Челябинском погибли трое взрослых и маленький ребёнок

В ночь на 27 октября в Чебаркульском районе Челябинской области произошло смертельное ДТП, в котором погибло четыре человека, включая шестилетнего ребёнка. Об этом пишет 74.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД РФ.

— Авария произошла около пяти утра на девятом километре трассы Чебаркуль — Мисяш — М-5. 29-летний житель Чебаркуля, управляя автомобилем "Лада-Калина", при неустановленных обстоятельствах выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем Ford Focus. После удара иномарка вылетела в кювет, перевернулась и загорелась, — приводит агентство комментарий пресс-службы ведомства.

Водители других машин, ставшие очевидцами трагедии, смогли спасти из горящего авто одного ребёнка 11 лет. Он госпитализирован.

По данным издания, в машине были жители Сосновского района, погибшие — мужчина 39 лет, женщина и ребёнок, предположительно, шести лет. Водитель автомобиля "Лада-Калина" также скончался на месте происшествия.