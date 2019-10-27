На Украине заявили, что российский уголь может разрушить энергетику страны

Лишиться работы могут около 50 тысяч человек: 30 тысяч в государственном и 20 тысяч в частном секторе.

Возобновление Украиной закупок российского угля обернётся для экономики страны, особенно для энергетического сектора, сокрушительным ударом и увольнением десятков тысяч сотрудников. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

— На территории Российской Федерации уголь добывается в большей степени карьерным способом — он в себестоимости дешевле — и, соответственно, это очень сильно ударит по нашей горнодобывающей промышленности, угольной промышленности, — сказал Мураев в эфире программы "Час с Тиграном Мартиросяном" на "Ютубе".

Он отметил, что для украинцев, которые трудятся в этих сферах, такое развитие событий может закончиться массовым увольнением. По его данным, потерять работу могут до 50 тысяч человек: 30 тысяч в государственном и 20 тысяч в частном секторе.

Политик также уверен, что возобновление закупок электроэнергии у России сократит её выработку на Украине, что обернётся увольнениями и закрытием предприятий, а также поставит под угрозу небольшие города—спутники, которые от них зависят.

— Уже на сегодня загрузка украинских теплоэлектростанций упала с 68% до 37%, — отметил Мураев.

Он также поделился неутешительным прогнозом от знакомых экспертов, которые полагают, что ненужные предприятия будут попросту законсервированы.

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