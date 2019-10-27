Возобновлены поиски пропавшего в Прикамье легкомоторного самолёта

Более ста человек и 46 единиц техники привлекли к поискам самолёта, за штурвалом которого находился глава местной Федерации сверхлёгкой авиации.

В Пермском крае возобновили поиски пропавшего накануне частного легкомоторного самолёта Cessna 172. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

— От МЧС привлечена группировка в количестве 34 человек личного состава и 7 единиц техники, также привлечена Пермская краевая служба спасения, вертолёт Уральского авиационного поисково-спасательного центра и добровольцы,— говорится в сообщении.

Всего в поисках участвует 102 человека и 46 единиц техники.

Самолёт под управлением главы Федерации сверхлёгкой авиации Пермского края пропал с радаров в субботу, 26 октября, в 12:30 по местному времени (10:30 мск).