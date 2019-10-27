Москвичам пообещали последний тёплый день осени в воскресенье

Осадки ожидаются ближе к вечеру с подходом холодного атмосферного фронта с северо-запада.

Жителей столицы и Подмосковья 27 октября ожидает небольшой дождь, порывистый ветер и около 15 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".

По словам экспертов, воскресенье станет последним из аномально тёплых дней, наблюдавшихся в октябре.

— 27 октября Московский регион будет находиться в тёплом секторе циклона, где температурные показатели зафиксируют отметки на уровне 13–15 градусов. Ближе к вечеру, с подходом холодного атмосферного фронта с северо-запада, местами начнётся небольшой дождь, — отмечается в сообщении пресс-службы.

Западный ветер днём будет дуть со скоростью до 12–14 метров в секунду, а к ночи усилится до квалификации "сильный".

Ранее сообщалось, что специалисты центра погоды "Фобос" предупредили москвичей о грядущих заморозках.