Саратовская школьница упала в шахту лифта, делая селфи

Несмотря на падение с большой высоты, девушка выжила и была доставлена в местную больницу.

В Заводском районе Саратова в недостроенном многоэтажном доме 17-летняя школьница во время фотосессии упала в шахту лифта. Об этом сообщает "ЧП Саратов".

Как рассказали журналистам друзья пострадавшей, она фотографировалась в недострое и, стоя спиной к шахте, сделала шаг назад. После падения с высоты пятого этажа девушка выжила, ей на помощь вызвали спасателей и медиков.

О тяжести полученных травм пока не сообщается, обстоятельства случившегося устанавливаются.