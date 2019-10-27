Стартовали первые российско-египетские учения войск ПВО "Стрела дружбы"

Совместные российско-египетские учения "Стрела дружбы — 2019" будут проводиться с 26 октября по 7 ноября.

Первые совместные учения российско-египетских войск противовоздушной обороны (ПВО) "Стрела дружбы — 2019" начались на базе тактического центра войск ПВО в Египте. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Отмечается, что в учениях принимают участие более 100 зенитчиков соединения и воинских частей войсковой противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Волгоградской области, Краснодарском крае, Северной Осетии и Крыму.

Как уточняется, одной из целей учений является обмен опытом между военными.

Servicemen of the Russian Air Defense Forces from the southern military district arrived in Egypt to take part in the first joint Egyptian-Russian air defense exercise “Arrow of Friendship-1” https://t.co/io4wkK39kP pic.twitter.com/aawXjl8p0Z — Mahmoud Gamal (@mahmouedgamal44) October 26, 2019

— На учении задействована военная техника российского производства: зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э", а также переносные зенитные ракетные комплексы "Игла", зенитные самоходные установки "Шилка", состоящие на вооружении войск ПВО Египетских вооружённых сил, — подчеркнули в сообщении пресс-службы.

Совместные российско-египетские учения "Стрела дружбы — 2019" будут проводиться с 26 октября по 7 ноября.