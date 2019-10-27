Стартовали первые российско-египетские учения войск ПВО "Стрела дружбы"

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Фото © Министерство обороны РФ

Совместные российско-египетские учения "Стрела дружбы — 2019" будут проводиться с 26 октября по 7 ноября.

Первые совместные учения российско-египетских войск противовоздушной обороны (ПВО) "Стрела дружбы — 2019" начались на базе тактического центра войск ПВО в Египте. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Отмечается, что в учениях принимают участие более 100 зенитчиков соединения и воинских частей войсковой противовоздушной обороны Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Волгоградской области, Краснодарском крае, Северной Осетии и Крыму.

Как уточняется, одной из целей учений является обмен опытом между военными.

На учении задействована военная техника российского производства: зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э", а также переносные зенитные ракетные комплексы "Игла", зенитные самоходные установки "Шилка", состоящие на вооружении войск ПВО Египетских вооружённых сил, — подчеркнули в сообщении пресс-службы.

Совместные российско-египетские учения "Стрела дружбы — 2019" будут проводиться с 26 октября по 7 ноября.

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