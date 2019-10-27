Учёные узнали о неожиданной пользе картофельного пюре

Исследователи из Университета штата Иллинойс выяснили, что употребление картофельного пюре во время долгих тренировок так же эффективно, как и специальный углеводный гель, используемый для поддержания уровня глюкозы в крови и повышения работоспособности спортсменов. Выводы учёных опубликованы в журнале Journal of Applied Physiology.
К такому выводу специалистов подтолкнул эксперимент, в котором приняли участие 12 человек, занимающихся велоспортом. В среднем каждый из них преодолевал на велосипеде около 267 километров в неделю.
Добровольцев случайным образом поделили на три группы. Первым во время тренировок давали только воду, вторым давали добавки в форме геля, а участникам из третьей группы — картофельное пюре.
— Мы не обнаружили различий между показателями работы велосипедистов, которые получали углеводы, употребляя картофель или гели в рекомендуемых количествах около 60 граммов в час во время экспериментов, — рассказал автор исследования Николас Бурд.
Он отметил, что те, кто употреблял гели и пюре, продемонстрировали более высокие результаты, чем те, кто пил воду.
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