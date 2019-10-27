Учёные узнали о неожиданной пользе картофельного пюре

Эксперты полагают, что картофель может стать хорошей альтернативой для спортсменов, употребляющих специальный углеводный гель.

Исследователи из Университета штата Иллинойс выяснили, что употребление картофельного пюре во время долгих тренировок так же эффективно, как и специальный углеводный гель, используемый для поддержания уровня глюкозы в крови и повышения работоспособности спортсменов. Выводы учёных опубликованы в журнале Journal of Applied Physiology.

К такому выводу специалистов подтолкнул эксперимент, в котором приняли участие 12 человек, занимающихся велоспортом. В среднем каждый из них преодолевал на велосипеде около 267 километров в неделю.

Добровольцев случайным образом поделили на три группы. Первым во время тренировок давали только воду, вторым давали добавки в форме геля, а участникам из третьей группы — картофельное пюре.

— Мы не обнаружили различий между показателями работы велосипедистов, которые получали углеводы, употребляя картофель или гели в рекомендуемых количествах около 60 граммов в час во время экспериментов, — рассказал автор исследования Николас Бурд.

Он отметил, что те, кто употреблял гели и пюре, продемонстрировали более высокие результаты, чем те, кто пил воду.

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