Бузова упала в толпу фанатов на концерте в клубе — видео

Российская певица Ольга Бузова упала в толпу фанатов во время выступления в московском клубе. Артистка сама опубликовала несколько видеороликов своего зажигательного шоу в "Инстаграме".
Бузова решила удивить поклонников популярным приёмом под названием стейдж-дайвинг. На кадрах видно, как фанаты аккуратно передают певицу из рук в руки и снимают происходящее на свои телефоны.
Ранее артистка купила себе новую квартиру за 120 миллионов рублей и назвала её каморкой.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram