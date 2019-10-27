Бузова упала в толпу фанатов на концерте в клубе — видео

Поклонникам, очевидно, понравилась такая близость к звезде. "Падение" Бузовой они встретили аплодисментами и криками.

Российская певица Ольга Бузова упала в толпу фанатов во время выступления в московском клубе. Артистка сама опубликовала несколько видеороликов своего зажигательного шоу в "Инстаграме".

Бузова решила удивить поклонников популярным приёмом под названием стейдж-дайвинг. На кадрах видно, как фанаты аккуратно передают певицу из рук в руки и снимают происходящее на свои телефоны.

Ранее артистка купила себе новую квартиру за 120 миллионов рублей и назвала её каморкой.