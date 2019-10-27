Переживший инсульт в Турции россиянин умер в самолёте по пути домой

После операции в турецкой клинике мужчина впал в кому. Врачи зафиксировали у него прогрессирующий отёк головного мозга.

Житель Сыктывкара, перенёсший инсульт на отдыхе в Турции, скончался на борту самолёта по пути в Россию. Об этом сообщает ИА "Комиинформ".

По данным агентства, самолёт с мужчиной на борту должен был вылететь из Турции накануне в 13:00, но по неизвестным причинам судно поднялось в воздух на четыре часа позже. В московском аэропорту Домодедово лайнер приземлился около девяти вечера в субботу, 26 октября.

34-летний Александр с семьёй отправился на отдых в Аланью 16 октября. Через три дня мужчина попал в больницу с инсультом. После операции он впал в кому. Врачи зафиксировали у россиянина прогрессирующий отёк головного мозга.

Ранее сообщалось, что во время отдыха в Турции в кому впала 31-летняя жительница Санкт-Петербурга.