В Рязанской области при пожаре сгорели трое детей

Специалисты осматривают место происшествия и разыскивают очевидцев, чтобы узнать причину пожара и обстоятельства трагедии.

После тушения пожара в жилом доме в селе Сановке Рязанской области обнаружены тела троих детей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

— Ночью 27 октября после тушения пожара в жилом доме обнаружены трое погибших — две девочки 2015 и 2019 годов рождения и их брат 2018 года рождения, — говорится в сообщении.

По факту происшествия возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Специалисты осматривают место происшествия и разыскивают очевидцев, чтобы узнать причину пожара и обстоятельства гибели детей.