В Рязанской области при пожаре сгорели трое детей

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Фото © Следственный комитет РФ

Специалисты осматривают место происшествия и разыскивают очевидцев, чтобы узнать причину пожара и обстоятельства трагедии.

<p>Фото © <a href="https://sledcom.ru/news/item/1404242/?type=news" target="_blank">Следственный комитет РФ</a></p>

После тушения пожара в жилом доме в селе Сановке Рязанской области обнаружены тела троих детей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Ночью 27 октября после тушения пожара в жилом доме обнаружены трое погибших — две девочки 2015 и 2019 годов рождения и их брат 2018 года рождения, — говорится в сообщении.

По факту происшествия возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Специалисты осматривают место происшествия и разыскивают очевидцев, чтобы узнать причину пожара и обстоятельства гибели детей.

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