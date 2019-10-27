В Петербурге 12-летний мальчик зверски убил мать

Свидетелем расправы стал брат-близнец подростка, сейчас с обоими детьми работают психологи.

12-летний подросток жестоко убил свою мать. Трагедия произошла в ночь на 27 октября на улице Стасовой в Санкт-Петербурге.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник, мальчик облил женщину кипятком и напал на неё с острым предметом.

В квартире в этот момент были брат-близнец подростка — он стал свидетелем расправы, а также отец детей, который находился в состоянии опьянения. Мужчина после произошедшего позвонил своим родителям, которые в свою очередь вызвали полицию.

По данным издания, оба подростка страдают заболеваниями психики, а семья состоит на учёте.