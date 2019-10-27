Диетологи рассказали о главных ошибках в питании детей

Детей более старшего возраста диетологи посоветовали кормить мясом и рыбой вместо колбасных изделий, рыбных палочек и наггетсов.

В основе детского рациона должны лежать свежие, а не переработанные продукты, заявили испанские диетологи Лусия Мартинес и Айтор Санчес.

Эксперты отметили, что не стоит кормить малышей промышленными продуктами, такими как каши из коробок и детские пюре, так как они содержат много сахара и обладают однородной текстурой. По их мнению, это замедляет процесс познания структур и вкусовых качеств продуктов.

— Если ребёнок начинает пробовать твёрдую пищу, то он исследует, изучает структуры и вкусы, начинает понимать, что еда неоднородна. Таким образом у него формируется более широкое представление. Если же мы даём ему пюре, каши и молочные смеси, то ребёнок становится пассивным, — цитирует Мартинес издание La Vanguardia.

Детям более старшего возраста диетологи посоветовали давать больше мяса и рыбы вместо колбасных изделий, рыбных палочек и наггетсов.

Специалисты возмутились, что родители часто пытаются незаметно подсунуть полезные овощи детям, "спрятав" их в различных блюдах. Они уверены, что взрослые должны приучать детей к правильному питанию на своём примере.

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