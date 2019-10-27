Сосед пожаловался властям на четырёхлетнюю девочку, ей пригрозили расследованием

Власти английского города Бирмингем прислали официальное письмо четырёхлетней Ариане Эдвардс с жалобой соседа на её шумное поведение. Об этом сообщает The Daily Mail.
Birmingham council sent girl Ariana Edwards letter over noise - https://t.co/j5GqfwO1zm https://t.co/T82L1bpwvt— Birmingham Plaza (@BirminghamPlaza) 26 октября 2019 г.
— Дорогая мисс Эдвардс, мы получили информацию об антисоциальном поведении по вашему адресу. Сообщение такое: громкие крики, стук, шумные посетители. Пока это только предупреждение, чтобы привлечь ваше внимание. Если мы получим ещё жалобы, начнём расследование, — говорится в письме.
Маму девочки рассмешило такое предупреждение, адресованное её маленькой дочери. Она также пояснила, что у малышки на руках и ногах экзема, поэтому ребёнок часто плачет от зуда.
Позднее чиновники отметили, что ошиблись адресатом — письмо планировалось отправить на имя матери девочки. Сама женщина подтвердила, что недавно у них была шумная вечеринка, так как семья узнала пол будущего ребёнка.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram