Сосед пожаловался властям на четырёхлетнюю девочку, ей пригрозили расследованием

В ответ на это чиновники пригрозили малышке расследованием, если подобное ещё раз повторится.

Власти английского города Бирмингем прислали официальное письмо четырёхлетней Ариане Эдвардс с жалобой соседа на её шумное поведение. Об этом сообщает The Daily Mail.

Birmingham council sent girl Ariana Edwards letter over noise - https://t.co/j5GqfwO1zm https://t.co/T82L1bpwvt — Birmingham Plaza (@BirminghamPlaza) 26 октября 2019 г.

— Дорогая мисс Эдвардс, мы получили информацию об антисоциальном поведении по вашему адресу. Сообщение такое: громкие крики, стук, шумные посетители. Пока это только предупреждение, чтобы привлечь ваше внимание. Если мы получим ещё жалобы, начнём расследование, — говорится в письме.

Маму девочки рассмешило такое предупреждение, адресованное её маленькой дочери. Она также пояснила, что у малышки на руках и ногах экзема, поэтому ребёнок часто плачет от зуда.

Позднее чиновники отметили, что ошиблись адресатом — письмо планировалось отправить на имя матери девочки. Сама женщина подтвердила, что недавно у них была шумная вечеринка, так как семья узнала пол будущего ребёнка.