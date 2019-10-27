Опрос показал, сколько россиян принципиально не дают в долг

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Фото © Pixabay/Evgeny

Только 7,5% опрошенных рассказали, что занятые деньги им всегда возвращают вовремя.

Почти половина россиян (48,9%) признались, что отказываются занимать деньги людям из своего окружения. Из тех, кто всё же одалживает, большинство терпеливо ждут, когда им вернут деньги. Опрос провёл "Коммерсантъ".

13% респондентов сообщили, что прощают долги. Кто-то может забрать свои деньги сам, кто-то обращается за помощью к "специально обученным людям", кому-то в возвращении долгов помогает государство.

<p>Результаты опроса © &#34;<a href="https://www.kommersant.ru/poll/result/1662" target="_blank">Коммерсантъ</a>&#34;</p>

Недавно Лайф рассказывал, как россияне сбегают от кредиторов в "трудовые дома".

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