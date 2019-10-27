Опрос показал, сколько россиян принципиально не дают в долг

Только 7,5% опрошенных рассказали, что занятые деньги им всегда возвращают вовремя.

Почти половина россиян (48,9%) признались, что отказываются занимать деньги людям из своего окружения. Из тех, кто всё же одалживает, большинство терпеливо ждут, когда им вернут деньги. Опрос провёл "Коммерсантъ".

13% респондентов сообщили, что прощают долги. Кто-то может забрать свои деньги сам, кто-то обращается за помощью к "специально обученным людям", кому-то в возвращении долгов помогает государство.

Недавно Лайф рассказывал, как россияне сбегают от кредиторов в "трудовые дома".