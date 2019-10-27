Эксперты рассказали, стоит ли запасаться икрой к Новому году

Несмотря на снижение вылова лососевых в этом году, ждать значительного изменения стоимости красной икры и запасаться ею не стоит. Таким мнением поделились эксперты рынка.

— Прогнозировать какой-то серьёзный рост [цен] на икру я бы вообще не стал, потому что его, скорее всего, не будет. А если и будет, то минимальный, ввиду большого предложения по прошлому году и снижения цены, по крайней мере, на горбушу, — цитирует РИА "Новости" управляющего партнёра консалтингового агентства Agro and Food Communications Илью Березнюка.

Эксперт отметил, что ежегодный спрос на икру на внутреннем рынке составляет около 15 тысяч тонн. Он утверждает, что с учётом остатков прошлого года и текущего вылова удовлетворить эту потребность будет легко. Он полагает, что в 2019 году объём заготовленной икры составит около 18–20 тысяч тонн.

Рассуждая о ценах, специалист согласился с тем, что закупочная стоимость икры выросла на 5–10%, однако это явление он списывает на сезонное подорожание деликатеса перед праздниками.

Глава аналитического агентства "Рыбсеть" Полина Кирова отметила, что рекордный вылов лососевых в прошлом году удержал цены на деликатес от резкого скачка. Однако теперь, когда цены начинают формироваться в зависимости от выловленного объёма, икра горбуши подорожала на 15% в сравнении с прошлогодним показателем, а икра кеты — на 15–20%.

— К Новому году мы ожидаем стандартный рост цен — ещё на 15%, — добавила она.

Кирова также заявила, что лучше купить недавно расфасованную икру непосредственно перед праздниками, чем делать это сейчас, "рискуя при её хранении".

Ранее аналитики заявили, что россияне стали чаще покупать красную икру.