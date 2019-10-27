В КНДР рассказали, когда закончится дружба Ким Чен Ына с Трампом

Уже через несколько месяцев добродушное общение Дональда Трампа и Ким Чен Ына может прекратиться, заявил глава Комитета КНДР за мир в АТР Ким Ён Чхоль. Его слова приводит kcna.
Причиной разрыва отношений может послужить то, что США проигнорируют крайний срок для переговоров с Северной Кореей по денуклеаризации.
— Если это произойдёт, то "тесные личные отношения" лидеров завершатся, — заявил Чхоль.
На днях в МИД КНДР заявили, что пока сохраняется доверие между Ким Чен Ыном и Трампом.
В начале месяца СМИ сообщили, что Трамп готов снять санкции с КНДР после ликвидации ядерного центра в Йонбёне.
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