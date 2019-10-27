Алиханов — про доклад США о "захвате" Калининграда: Бульварная фантастика

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов раскритиковал доклад научного сотрудника Джеймстаунского фонда и назвал его глупостью.

Напомним, The Jamestown Foundation опубликовал доклад, в котором описал сценарий возможной войны в Прибалтике. По мнению автора работы Ричарда Хукера, в результате противостояния со странами Прибалтики и НАТО Россия потеряет Калининград.

У них есть знаменитая премия "Небьюла" за фантастическую литературу — мне кажется, что это как раз из области фантастики, причём бульварной. У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво, — цитирует Алиханова РБК.

Он добавил, что "устал комментировать подобные глупости".

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