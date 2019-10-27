Две ОПГ в Казани устроили ночную перестрелку, задержано 14 человек

На месте происшествия полицейские обнаружили простыни, подушку, автомобильный коврик и скотч.

Встреча двух преступных группировок в Казани закончилась перестрелкой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Татарстану.

Сообщение о стрельбе на пересечении улиц Кызыл-Армейской и Поселковой поступило в полицию около полуночи 25 октября. Прибывшие на место полицейские установили, что в конфликте принимало участие около 20 человек, приехавших на перестрелку на восьми автомобилях. В результате инцидента пострадал один человек — 30-летний казанец с непроникающими огнестрельными ранениями, полученными из травматического пистолета, сам обратился в больницу.

По данным полиции, участниками конфликта оказались члены двух противоборствующих преступных группировок. На месте происшествия были обнаружены гильзы из охолощенного и травматического оружия, которые к категории боеприпасов не относятся. Также в ходе осмотра были найдены простыни, подушка, автомобильный коврик и скотч.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Задержано 14 участников конфликта.