В Братске нашли дворняжку с настоящими бровями. Её назвали Фрида — видео

Изначально собака с улицы попала в приют, откуда её уже и забрала новая хозяйка. По словам женщины, в роду у питомца были хаски.

В Братске нашли необычную собаку — с бровями, как у человека. С улицы она попала в приют, но уже пять дней, как у неё появились новый дом и хозяйка. Женщина назвала питомца Фридой — в честь мексиканской художницы Фриды Кало.

— Я самый счастливый обладатель самой крутой собаки в мире! Мы понимаем две команды: "Сидеть" и "Ко мне". Мы знаем, что такое место, мы просимся на улицу. Набрала кучу игрушек и спит в кроватке. В понедельник к ветеринару, уточним возраст, — рассказала Лайфу Оксана.

Она также добавила, что Фрида — дворняжка, но такие необычные брови могла получить в наследство от хаски, которые были у неё в роду.

— Нам её привезли неравнодушные граждане. Неделю пробыла. В ветклинике подтвердили, что это родные брови, — отметили в приюте "Добрые руки", где находилась Фрида.

Напомним, ранее пользователей Сети покорил пёс Лаки из Таиланда. У него глаза разного цвета и пятнышко, напоминающее приподнятую бровь.