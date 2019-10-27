В Москве открылась главная дрифт-выставка страны

Выставка поделена на пять тематических зон, каждая из которых по-своему способна завлечь посетителей.

В московском конгрессно-выставочном центре "Сокольники" 26 октября открылась главная дрифт-выставка России — Drift Expo 2019. Мероприятие объединило под одной крышей профессиональных спортсменов, уличных гонщиков, судей, организаторов соревнований и просто любителей автоспорта.

Drift Expo 2019 поделена на пять тематических зон. В зоне RACING расположились профессиональные дрифт-команды, участвовавшие в чемпионате России. Посетители выставки смогут пообщаться со спортсменами, взять автографы и рассмотреть вблизи спорткары.

Вторая зона — GARAGE — представляет собой техническую площадку. Здесь гости мероприятия могут рассмотреть автомобили в разобранном виде. В уличной зоне пройдёт шоу в формате Gymkhana Drift от топовых профессиональных пилотов страны, а в зоне STREET LEGAL будут представлены дрифт-проекты, предназначенные для участия в любительских летних и зимних соревнованиях.

Наконец, в зоне "Лекторий" ведущие пилоты, организаторы, судьи и фотографы проведут мастер-класс в формате "вопрос-ответ". Завершится выставка сегодня, 27 октября. Лайф ведёт прямую трансляцию мероприятия.