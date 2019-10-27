В марше 7 ноября на Красной площади примет участие более 600 военных

Парадные расчёты появятся на главной площади страны в обмундировании Красной армии периода Битвы за Москву.

В торжественном марше, приуроченном к 78-й годовщине парада 7 ноября 1941 года, задействуют по меньшей мере 600 военнослужащих соединений и воинских частей, дислоцированных в Москве и Подмосковье, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Западный военный округ.

Как уточняется, парадные расчёты появятся на главной площади в обмундировании Красной армии периода Битвы за Москву. Они также будут вооружены пистолетами-пулемётами Шпагина и винтовками Мосина.

В торжественном мероприятии примут участие подразделения Таманской мотострелковой и Кантемировской танковой дивизий гвардейской танковой армии ЗВО, гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады и отдельного комендантского Преображенского полка.

Репетиции марша проводятся уже сейчас. В мероприятии также будут участвовать воспитанники юнармейских отрядов, кадетских корпусов, Московского Суворовского военного училища и московские школьники. В процессе подготовки им помогают офицеры танковой дивизии.