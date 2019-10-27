В Приморье заработал первый в России приют для медведей

Сейчас там живёт уже семь косолапых. Животные обитают не в клетках, а в специальных берлогах и могут спокойно перемещаться по территории.

Первый в России приют для медведей открылся у села Кипарисово в Приморье. Об этом рассказала замдиректора зоопарка "Садогород" Алёна Асновина.

Она рассказала, что зимой к ней обратились представители управления охотнадзора. Они попросили построить приют для взрослых гималайских медведей, которые не смогут выжить в естественной среде обитания из-за физического состояния.

— Люди брали себе малышей, а когда медведи подрастали, появлялись сложности — это же хищник… А если он прожил рядом с человеком больше нескольких месяцев, то такого медведя нельзя уже выпускать в природу, он там просто не выживет. Так и появилась идея создать приют для взрослых медведей, — цитирует Асновину РИА "Новости".

Сейчас в приюте живёт уже семь косолапых, они содержатся не в клетках, а в специальных берлогах и могут спокойно перемещаться по территории. Животных не только кормят, но и наблюдают за их состоянием. Территория по всему периметру ограждена забором.

По словам Асновиной, часть средств на постройку приюта пожертвовали граждане. Благодаря небезразличным соотечественникам удалось собрать 350 тысяч рублей. Ещё 100 тысяч перевела одна из туристических компаний, 600 тысяч рублей вложил сам зоопарк.

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